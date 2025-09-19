Minaccia la madre con una mazza da baseball | arrestato
I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate un 25enne del parco Verde, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato fermato nel cuore del rione, nell’isolato A55. Impugnava una mazza da baseball e minacciava di colpire la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
