Minaccia la madre con una mazza da baseball | arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate un 25enne del parco Verde, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato fermato nel cuore del rione, nell’isolato A55. Impugnava una mazza da baseball e minacciava di colpire la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it