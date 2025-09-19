Minaccia la madre con una mazza da baseball | arrestato

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate un 25enne del parco Verde, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato fermato nel cuore del rione, nell’isolato A55. Impugnava una mazza da baseball e minacciava di colpire la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minaccia - madre

Minaccia la madre per avere denaro: uomo arrestato a Torino Mirafiori Nord

Follia ad Adrano, arrestato 43enne: minaccia la madre e colpisce la zia al volto per soldi

Picchia e minaccia la madre dopo che gli ha negato i soldi: arrestato

Minaccia la madre con una mazza da baseball: arrestato; Caivano, minaccia la madre con una mazza da baseball: arrestato; Caivano, minaccia la madre con una mazza da baseball, arrestato 25enne.

minaccia madre mazza baseballCaivano, minaccia la madre con una mazza da baseball, arrestato 25enne - I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate un 25enne del parco Verde, già noto alle forze ... Segnala msn.com

Caivano, minaccia la madre con una mazza da baseball: arrestato - I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate un 25enne del parco Verde, già noto alle ... Secondo napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Madre Mazza Baseball