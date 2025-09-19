Mille | Il mio mondo tra l’abbraccio della depressione e la famiglia queer

È uscito il disco Risorgimento: per la cantautrice (ex leader della band dei Moseek) è l’occasione per parlare delle conseguenze di un amore finito ma con cui condivide lo stesso palazzo, di pornografia emotiva, di una persona che non c’è più e che vorrebbe rivedere per qualche istante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mille: «Il mio mondo tra l’abbraccio della depressione e la famiglia queer»

