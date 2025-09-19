Lui ha i capelli tinti di biondo platino, come Lamine Yamal. Lui chiaramente non ha idea di chi sia Lamine Yamal. Nel suo mondo Lamine Yamal non è ancora nato, probabilmente, e non certo per una questione di realtà parallele o cose del genere, siamo nel medesimo 2025. Non segue il calcio lui, così, a occhio. Non ha neanche mai dato un calcio a un pallone, a vedere quelle gambe magre su un torace invece particolarmente sviluppato. Lei è rossa di capelli. Un rosso irlandese, verrebbe da dire, non fosse che non siamo in Irlanda e lui le sta decisamente parlando in italiano. È abbastanza più bassa di lui, sul metro e sessanta, e potrebbe essere indicata a dimostrare quella faccenda delle giuste proporzioni e del perché il fisico delle donne sia per natura incline, volontà a parte, alla maternità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Mille e ancora Mille, arriva Risorgimento, gridatelo alla finestra