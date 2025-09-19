Militari umbri nei campi di concentramento tedeschi | sei medaglie d' oro tutti i nomi

19 set 2025

In occasione della prima ricorrenza dell’istituzione della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra Mondiale (istituita con legge del 13 gennaio 2025 n. 6), il Prefetto di Perugia, Francesco Zito - unitamente ai Sindaci dei Comuni dai quali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

