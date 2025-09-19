Milinkovic-Savic titolare Meret in panchina per scelta tecnica | la reazione

Il big match di Champions League tra Manchester City e Napoli si è chiuso con una sconfitta per gli azzurri: 2-0 il risultato finale all’Etihad Stadium. Nonostante il risultato, la formazione di Antonio Conte ha saputo reggere l’urto a lungo, grazie soprattutto alle parate decisive di Vanja Milinkovic Savic, schierato a sorpresa dal primo minuto. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro

#MilinkovicSavic : “Abbiamo dato un grande segnale giocando 70' in 10. Sono qui per dare una mano” - X Vai su X

NAPOLI IN 10 CONTRO IL CITY DOPO 21 MINUTI Di Lorenzo stende Haaland involatosi verso Milinkovic-Savic: l'arbitro tedesco Zwayer, in seguito al VAR check, espelle il capitano del Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Chi gioca titolare tra Meret e Milinkovic-Savic in Manchester City-Napoli? La scelta di Conte e la formazione degli azzurri; Meret o Milinkovic-Savic: chi è il portiere titolare del Napoli?; Formazioni ufficiali Manchester City-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Spinazzola, De Bruyne, Hojlund e Haaland.

Milinkovic-Savic titolare, Meret in panchina per scelta tecnica: la reazione - Il big match di Champions League tra Manchester City e Napoli si è chiuso con una sconfitta per gli azzurri: 2- dailynews24.it scrive

Napoli, Meret o Milinkovic Savic: ecco chi sarà il titolare nel lungo periodo - Meret o Milinkovic Savic: chi sarà il portiere titolare del Napoli in vista del proseguimento della stagione? Lo riporta fantamaster.it