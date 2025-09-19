Milinkovic-Savic super nel primo tempo | 6,5 in pagella contro il City
Prestazione convincente di Vanja Milinkovic-Savic all’Etihad, nonostante la sconfitta del Napoli contro il Manchester . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match di Champions League perso per 2-0 contro il Manchester City. La scelta di Conte è un segnale di fiducia nei tuoi confronti? "Sono venuto qua per dare una mano all
#MilinkovicSavic : "Abbiamo dato un grande segnale giocando 70' in 10. Sono qui per dare una mano"
