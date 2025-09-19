Milinkovic Savic il Napoli si raccoglie intorno al suo portiere con lo sguardo sempre arrabbiato Gazzetta

Il commento di Pierfrancesco Archetti per la Gazzetta dello Sport: Conte si piega a due prodigi. Il Napoli può trarre forza anche dai sacrifici del primo tempo, dal Politano assiduo attaccante e splendido difensore (e quando esce arrivano i gol), dalla disciplina dell’escluso De Bruyne, sacrificato nell’inferiorità proprio in un palcoscenico dove era stato adorato. D’altronde la personalità e la buona organizzazione del Napoli vengono messe a dura prova dopo soli 21 minuti, a causa dell’espulsione di Di Lorenzo, e la squadra dopo questo errore, che si paga, si raccoglie intorno al suo portiere, gigantesco ma agile, con lo sguardo sempre arrabbiato ma ricoperto di sorrisi dopo ogni tuffo salvavita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milinkovic Savic, il Napoli si raccoglie intorno al suo portiere con lo sguardo sempre arrabbiato (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro

#MilinkovicSavic : “Abbiamo dato un grande segnale giocando 70' in 10. Sono qui per dare una mano” - X Vai su X

NAPOLI IN 10 CONTRO IL CITY DOPO 21 MINUTI Di Lorenzo stende Haaland involatosi verso Milinkovic-Savic: l'arbitro tedesco Zwayer, in seguito al VAR check, espelle il capitano del Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Milinkovic Savic, il Napoli si raccoglie intorno al suo portiere con lo sguardo sempre arrabbiato (Gazzetta) Gigantesco ma agile. L'errore di Di Lorenzo si paga: la personalità e la buona organizzazione del Napoli vengono messe a dura prova dopo soli 21 min; Il Napoli resiste per mezz’ora in dieci, il City passa nella ripresa; Fiorentina-Napoli 1-3, rivivi tutte le emozioni del match e il post partita.

Due indizi fanno quasi una prova: Meret avvisato, Milinkovic-Savic vuole prendersi il Napoli - Se è possibile per il Napoli ritrovare almeno una buona notizia, e che sia piena come tale e non solo in porta, questo può succedere guardando. Si legge su tuttomercatoweb.com

Milinkovic-Savic para tutto, voti alti in pagella: "Almeno tre prodezze, poi si arrende" - Parate decisive nel primo tempo anche se poi nella ripresa si arrende. Segnala tuttonapoli.net