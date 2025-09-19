Miley Cyrus pubblica oggi l’album Something Beatiful (Deluxe) con due nuovi brani e duetti. È uscito oggi, venerdì 19 settembre, Something Beatiful (Deluxe) (ColumbiaSony Music), la versione deluxe del nuovo album di Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale. L’album contiene due nuovi brani: il nuovo singolo Secrets feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood e Lockdown feat. David Byrne. La tracklist completa. 1 Prelude 2 Something Beautiful 3 End of the World 4 More to Lose 5 Interlude 1 6 Easy Lover 7 Interlude 2 8 Golden Burning Sun 9 Walk of Fame (Ft. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Miley Cyrus pubblica l’album Something Beatiful (Deluxe) con due inediti