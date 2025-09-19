Miley Cyrus pubblica l’album Something Beatiful Deluxe con due inediti
Miley Cyrus pubblica oggi l’album Something Beatiful (Deluxe) con due nuovi brani e duetti. È uscito oggi, venerdì 19 settembre, Something Beatiful (Deluxe) (ColumbiaSony Music), la versione deluxe del nuovo album di Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale. L’album contiene due nuovi brani: il nuovo singolo Secrets feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood e Lockdown feat. David Byrne. La tracklist completa. 1 Prelude 2 Something Beautiful 3 End of the World 4 More to Lose 5 Interlude 1 6 Easy Lover 7 Interlude 2 8 Golden Burning Sun 9 Walk of Fame (Ft. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: miley - cyrus
Capolavoro musicale: 10 anni dal video con beyoncé, katy perry e miley cyrus
Miley Cyrus: Something Beautiful, il visual album ha un trailer e una data di uscita
Miley Cyrus: Something Beautiful, il trailer del film di Disney+
Something Beautiful (Deluxe) di @MileyCyrus è fuori ora insieme all’Official Video di Secrets ft. Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood - X Vai su X
#Vendite Il singolo "Party in the U.S.A." di Miley Cyrus ha raggiunto 7.190.000 copie vendute in versione digital download negli Stati Uniti. Vai su Facebook
Miley Cyrus torna con “Something Beautiful (Deluxe)” e due inediti - Disponibile da oggi “Something Beautiful (Deluxe)” di Miley Cyrus: due inediti con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood e David Byrne arricchiscono il nuovo album pop- Lo riporta 105.net
Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham insieme per Miley Cyrus - A quanto pare sì: la popstar ha appena pubblicato un nuovo singolo, intitolato " Secrets ”, che con ... Da rockol.it