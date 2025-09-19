Milazzo la rinascita dei Molini Lo Presti | investimento da 21 milioni
La Centrale di committenza del Consorzio tirrenico “Ecosviluppo 2000” ha individuato la società che ha presentato la migliore proposta progettuale per il recupero e la rifunzionalizzazione dei Molini Lo Presti. Delle due società partecipanti (la Areaengineering srl di Catania e la Famma di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: milazzo - rinascita
ID Hair & Beauty | Milazzo - facebook.com Vai su Facebook
Milazzo, la rinascita dei Molini Lo Presti: investimento da 21 milioni.