Milano scippato Stefano De Martino | rubato un Patek Philippe da 50 mila euro

Stefano De Martino è stato vittima di una rapina che gli è costata un orologio di lusso. Il conduttore di Affari Tuoi, bloccato nel traffico di via Castelbarco, a Milano, aveva abbassato il finestrino dopo un urto allo specchietto quando due scooter si sono affiancati al suv: nel tentativo di difendere il suo Patek Philippe da 50 mila euro, De Martino ha resistito fino alla minaccia «Lasciami, o ti sparo», cedendo l’orologio ai rapinatori. I malviventi si sono poi dileguati in pochi istanti, lasciandolo senza possibilità di reazione. Dopo la denuncia del conduttore, gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, scippato Stefano De Martino: rubato un Patek Philippe da 50 mila euro

