Milano rubato Patek a Stefano De Martino con trucco dello specchietto

Golssip.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore di ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe. 🔗 Leggi su Golssip.it

Tatiana Luter: chi è l'attrice alla quale hanno rubato su un treno per Milano gioielli e orologi del valore di quasi due milioni

Milano, furto col trucco della gomma a terra: rubato dall’auto zaino con orologio e gioielli

Milano "banlieue", rubato orologio Richard Mille da 300mila € a Nevzat Kaya, vicepresidente del Trabzonspor, arrestato ladro 28enne nordafricano - VIDEO

