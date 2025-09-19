Milano rubato orologio da migliaia di euro a Stefano De Martino
Sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il "trucco dello specchietto". Il conduttore ha sporto denuncia alla polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tatiana Luter: chi è l'attrice alla quale hanno rubato su un treno per Milano gioielli e orologi del valore di quasi due milioni
Milano, furto col trucco della gomma a terra: rubato dall’auto zaino con orologio e gioielli
Milano "banlieue", rubato orologio Richard Mille da 300mila € a Nevzat Kaya, vicepresidente del Trabzonspor, arrestato ladro 28enne nordafricano - VIDEO
Recupero con tecnologia MESH A Milano è stato rubato un Toyota RAV4 GR Sport, poi ritrovato nella stessa città grazie alla tecnologia Mesh di LoJack. Il SUV è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario. Scopri di più sul sistema di recupero: https://ww Vai su Facebook
Stefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto: quanto vale l’orologio - Il conduttore televisivo è stato derubato in zona Bocconi da due malviventi in scooter che hanno messo in atto una tecnica piuttosto nota di furto ... Da ilgiorno.it