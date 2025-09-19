Milano rubato orologio da 40mila euro a Stefano De Martino

Sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il "trucco dello specchietto". Il conduttore ha sporto denuncia alla polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, rubato orologio da 40mila euro a Stefano De Martino

Stefano De Martino derubato a Milano: i ladri gli strappano dal polso un Patek Phlippe da 40mila euro - I ladri, due uomini in scooter poi fuggiti nel traffico, avrebbero utilizzato il "trucco dello specchietto" ieri pomeriggio, mentre il conduttore ... Da fanpage.it

Milano, Stefano De Martino scippato: via il Patek Philippe da 40mila euro - Due uomini in scooter hanno colpito in zona Bocconi: con il trucco dello specchietto hanno sfilato l’orologio dal polso di Stefano De Martino e sono fuggiti. baritalianews.it scrive