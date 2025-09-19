milano rubato orologio a stefano de martino con trucco dello specchietto

Il conduttore televisivo Stefano De Martino è stato vittima di un furto a Milano. Secondo quanto si apprende l’episodio è avvenuto mentre De Martino era a bordo della sua auto. Il trucco dello specchietto per il furto dell’orologio. Due persone a bordo di uno scooter avrebbero approfittato di un trucco noto come “ trucco dello specchietto ” per sfilare l’orologio al conduttore. Non sono ancora noti ulteriori dettagli sull’identità dei responsabili né sul valore del bene rubato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

