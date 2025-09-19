Stefano De Martino, ex ballerino e oggi volto di punta della TV, è stato vittima di un furto a Milano. Il conduttore si trovava nel pomeriggio di ieri, 18 settembre 2025, in zona Bocconi, quando due uomini a bordo di uno scooter lo hanno derubato utilizzando il cosiddetto “ trucco dello specchietto ”. L’obiettivo del colpo era il suo orologio di lusso, un Patek Philippe del valore di alcune migliaia di euro. Il trucco dello specchietto. Secondo quanto riportato, i due malviventi avrebbero urtato intenzionalmente lo specchietto della Mercedes di De Martino. Una volta scesi dallo scooter fingendo un semplice incidente, hanno spinto il conduttore a tirare fuori la mano dal finestrino per sistemarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, rubato l’orologio di Stefano De Martino (un Patek Philippe ) con il trucco dello specchietto