Milano rubato l’orologio di Stefano De Martino un Patek Philippe con il trucco dello specchietto
Stefano De Martino, ex ballerino e oggi volto di punta della TV, è stato vittima di un furto a Milano. Il conduttore si trovava nel pomeriggio di ieri, 18 settembre 2025, in zona Bocconi, quando due uomini a bordo di uno scooter lo hanno derubato utilizzando il cosiddetto “ trucco dello specchietto ”. L’obiettivo del colpo era il suo orologio di lusso, un Patek Philippe del valore di alcune migliaia di euro. Il trucco dello specchietto. Secondo quanto riportato, i due malviventi avrebbero urtato intenzionalmente lo specchietto della Mercedes di De Martino. Una volta scesi dallo scooter fingendo un semplice incidente, hanno spinto il conduttore a tirare fuori la mano dal finestrino per sistemarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tatiana Luter: chi è l'attrice alla quale hanno rubato su un treno per Milano gioielli e orologi del valore di quasi due milioni
Milano, furto col trucco della gomma a terra: rubato dall’auto zaino con orologio e gioielli
Milano "banlieue", rubato orologio Richard Mille da 300mila € a Nevzat Kaya, vicepresidente del Trabzonspor, arrestato ladro 28enne nordafricano - VIDEO
Recupero con tecnologia MESH A Milano è stato rubato un Toyota RAV4 GR Sport, poi ritrovato nella stessa città grazie alla tecnologia Mesh di LoJack. Il SUV è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario. Scopri di più sul sistema di recupero: https://ww Vai su Facebook
