Milano rubato l’orologio a Stefano De Martino con trucco specchietto
Il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino è stato derubato del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, nel pomeriggio di ieri a Milano, in zona Bocconi. Secondo quanto ricostruito, due uomini a bordo di uno scooter lo avrebbero avvicinato utilizzando il cosiddetto “trucco dello specchietto”. Dopo aver urtato lo specchietto della sua Mercedes, hanno approfittato del momento in cui De Martino ha allungato la mano per sistemarlo e gli hanno sfilato l’orologio. Il conduttore ha poi contattato la Polizia per denunciare l’accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: milano - rubato
Tatiana Luter: chi è l'attrice alla quale hanno rubato su un treno per Milano gioielli e orologi del valore di quasi due milioni
Milano, furto col trucco della gomma a terra: rubato dall’auto zaino con orologio e gioielli
Milano "banlieue", rubato orologio Richard Mille da 300mila € a Nevzat Kaya, vicepresidente del Trabzonspor, arrestato ladro 28enne nordafricano - VIDEO
Recupero con tecnologia MESH A Milano è stato rubato un Toyota RAV4 GR Sport, poi ritrovato nella stessa città grazie alla tecnologia Mesh di LoJack. Il SUV è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario. Scopri di più sul sistema di recupero: https://ww Vai su Facebook
Stefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto: quanto vale l’orologio - Il conduttore televisivo è stato derubato in zona Bocconi da due malviventi in scooter che hanno messo in atto una tecnica piuttosto nota di furto ... Da ilgiorno.it
Furto lampo a Milano: rubato l’orologio di Stefano De Martino in zona Bocconi - Stefano De Martino vittima del “trucco dello specchietto” a Milano, furto di un orologio di valore vicino alla Bocconi; la polizia indaga per fermare i reati in aumento nella zona. Scrive gaeta.it