Milano rubato l’orologio a Stefano De Martino con trucco specchietto

Il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino è stato derubato del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, nel pomeriggio di ieri a Milano, in zona Bocconi. Secondo quanto ricostruito, due uomini a bordo di uno scooter lo avrebbero avvicinato utilizzando il cosiddetto “trucco dello specchietto”. Dopo aver urtato lo specchietto della sua Mercedes, hanno approfittato del momento in cui De Martino ha allungato la mano per sistemarlo e gli hanno sfilato l’orologio. Il conduttore ha poi contattato la Polizia per denunciare l’accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

