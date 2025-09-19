Alcuni consiglieri del Partito Democratico e di Europa Verde si sono avvicinati ai contestatori, cercando di ristabilire la calma. Hanno spiegato che proprio in questi giorni stanno raccogliendo le firme per un ordine del giorno che chiede al Comune di sospendere i rapporti istituzionali con Tel Avi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, proteste pro-Pal in Consiglio Comunale, attivisti urlano “stop a genocidio”, Radice: “Antidemocratici, come studenti a Pisa” – VIDEO