Milano | polizia Scientifica e pm su luogo morte fotografo Rebuzzini

Milano, 19 set. (Adnkronos) - La Scientifica e la pm di Milano Maria Cristina Ria, titolare del fascicolo aperto per omicidio, stanno eseguendo un'ispezione nello studio fotografico di via Zuretti, in zona stazione Centrale, dove mercoledì sera è stato trovato in fin di vita Maurizio Rebuzzini, 74 anni, noto critico fotografico. A trovarlo era stato il figlio Filippo. Inutile il trasporto al Fatebenefratelli dove l'uomo è poi deceduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: polizia Scientifica e pm su luogo morte fotografo Rebuzzini

