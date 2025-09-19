Milano | polizia Scientifica e pm su luogo morte fotografo Rebuzzini 2

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) - Da quanto emerge gli approfondimenti della polizia Scientifica mirano a fotografare ogni dettaglio dello studio dove l'uomo è morto o, secondo l'ipotesi che sembra assumere maggior forza, è stato ucciso. Il figlio Filippo Rebuzzini ha dato l'allarme al 118 e ai sanitari ha riferito che il padre è stato male, e l'ipotesi del malore l'uomo l'ha ripetuta ai giornalisti accorsi in via Zuretti. Solo in ospedale sarebbero stati evidenziati dai medici dei segni intorno al collo che lasciano aperta la pista dello strangolamento. Pista che solo l'autopsia potrà accertare in modo definitivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano polizia scientifica e pm su luogo morte fotografo rebuzzini 2

© Iltempo.it - Milano: polizia Scientifica e pm su luogo morte fotografo Rebuzzini (2)

In questa notizia si parla di: milano - polizia

Taser agli agenti della polizia locale di Milano: via alla sperimentazione di sei mesi

"Israeliani non benvenuti". A Milano la polizia indaga sui cartelli apparsi in città

Donna trovata morta in auto a Milano, indaga la polizia

Milano: polizia Scientifica e pm su luogo morte fotografo Rebuzzini; Morte di Maurizio Rebuzzini, pm e Scientifica nello studio: tutti i misteri del caso; Omicidio di Garlasco, inizia il maxi incidente probatorio a Milano: i 90 giorni che possono riscrivere il delitto.

milano polizia scientifica pmMilano: polizia Scientifica e pm su luogo morte fotografo Rebuzzini (2) - Da quanto emerge gli approfondimenti della polizia Scientifica mirano a fotografare ogni dettaglio dello studio dove l'uomo è morto o, ... Secondo iltempo.it

Esami biologici su reperti del caso Garlasco all'ospedale Fatebenefratelli di Milano - Saranno svolti nei laboratori della Polizia scientifica dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano gli esami biologici previsti negli incidenti probatori disposti dalla Procura di Pavia nell’ambito del ... ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Polizia Scientifica Pm