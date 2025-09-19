(Adnkronos) - Da quanto emerge gli approfondimenti della polizia Scientifica mirano a fotografare ogni dettaglio dello studio dove l'uomo è morto o, secondo l'ipotesi che sembra assumere maggior forza, è stato ucciso. Il figlio Filippo Rebuzzini ha dato l'allarme al 118 e ai sanitari ha riferito che il padre è stato male, e l'ipotesi del malore l'uomo l'ha ripetuta ai giornalisti accorsi in via Zuretti. Solo in ospedale sarebbero stati evidenziati dai medici dei segni intorno al collo che lasciano aperta la pista dello strangolamento. Pista che solo l'autopsia potrà accertare in modo definitivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: polizia Scientifica e pm su luogo morte fotografo Rebuzzini (2)