Milano nuovo corteo pro-Palestina | studenti in piazza contro il sionismo

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Alcune decine di studenti si sono radunati oggi pomeriggio in via Festa del Perdono, di fronte all'Università Statale di Milano, per manifestare contro quello che definiscono "sionismo" ed esprimere "solidarietà alla resistenza palestinese". La protesta ha preso forma con un piccolo corteo partito dalla sede universitaria e diretto verso la zona della prefettura, con l'obiettivo di raggiungere il presidio organizzato dalla Cub-Confederazione Unitaria di Base. In testa al gruppo di manifestanti spiccava uno striscione con la scritta " 22 settembre sciopero generale, blocchiamo tutto. Rompere ogni complicità col sionismo", annunciando una mobilitazione più ampia prevista per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

