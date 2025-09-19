Milano nuovo corteo pro-Palestina | studenti in piazza contro il sionismo
Milano – Alcune decine di studenti si sono radunati oggi pomeriggio in via Festa del Perdono, di fronte all'Università Statale di Milano, per manifestare contro quello che definiscono "sionismo" ed esprimere "solidarietà alla resistenza palestinese". La protesta ha preso forma con un piccolo corteo partito dalla sede universitaria e diretto verso la zona della prefettura, con l'obiettivo di raggiungere il presidio organizzato dalla Cub-Confederazione Unitaria di Base. In testa al gruppo di manifestanti spiccava uno striscione con la scritta " 22 settembre sciopero generale, blocchiamo tutto. Rompere ogni complicità col sionismo", annunciando una mobilitazione più ampia prevista per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - nuovo
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Milano, l’appello di architetti e intellettuali a Sala: “Vere case popolari e un nuovo passante”
Milano, Parto e Pesaro: come cambia il reato di corruzione. L’utilità non patrimoniale è il nuovo abuso d’ufficio
Ieri sera Jannik Sinner ha presentato la sua nuova fondazione a Milano, creata per sostenere tanti giovani: in un'intervista per Sky Sport, l'altoatesino ha approfondito gli obiettivi di questo suo nuovo progetto, specificando l'importanza del voler dare qualcosa i - X Vai su X
AUTO NUOVE TROPPO CARE? A MILANO APRE LA RISPOSTA DI TOMASI AUTO Tomasi Auto inaugura il nuovo showroom a Milano con una formula diversa: solo auto usate e km 0, indipendenza dai costruttori e un e-commerce ibrido che unisce fiduci Vai su Facebook
Milano, nuovo corteo pro-Palestina: studenti in piazza contro il sionismo; Corteo Pro Gaza: carica in piazza Oberdan, poi i manifestanti raggiungono corso Buenos Aires; Milano, in 10mila al corteo pro Palestina. Scontri e tensione. FOTO.
Milano, nuovo corteo pro-Palestina: studenti in piazza contro il sionismo - Dopo gli scontri di due giorni fa, decine di manifestanti tornano davanti all’università Statale. Segnala ilgiorno.it
Il video degli scontri al corteo pro Pal a Milano, cariche di polizia e carabinieri - Palestina trasformano un presidio in corteo: tensioni con la polizia a Porta Venezia, poi la marcia prosegue. blitzquotidiano.it scrive