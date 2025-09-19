Milano | morte fotografo Rebuzzini settimana prossima l' autopsia
Milano, 19 set. (Adnkronos) - E' attesa per la prossima settimana, ma non è stata ancora formalmente disposta, l'autopsia per Maurizio Rebuzzini, 74 anni, noto critico fotografico, deceduto mercoledì sera all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere stato trovato in fin di vita dal figlio Filippo davanti alla porta del suo studio di via Zuretti. Per circa un'ora il capo della Squadra Mobile di Milano Alfonso Iadevaia si è intrattenuto in Procura per discutere dell'indagine affidata alla pm Maria Cristina Ria e alla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, ma per ora il riserbo è massimo mentre continua la caccia di ogni indizio utile: le immagini delle telecamere, gli agganci delle celle telefoniche e il racconto di conoscenti ed eventuali testimoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
