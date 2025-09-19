Alcune decine di giovani si sono riuniti giovedì sera sul piazzale di fronte al Politecnico di Milano per ricordare Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un’auto guidata da un poliziotto fuori servizio mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Porpora nella notte del 6 settembre. “Questa iniziativa nasce, perché a distanza di quasi due settimane vogliamo far vedere a tutti che siamo ancora qua, siamo ancora in tantissimi e non lasceremo che questa cosa si vada a spendere con il tempo”, ha spiegato Benedetta. Tra i presenti anche Dario, amico storico del ragazzo, che si è fatto tatuare sull’avambraccio la scritta ‘Baro’, il soprannome dell’amico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, lanterne luminose per ricordare Matteo Barone