milano lanterne luminose per ricordare matteo barone

19 set 2025

Alcune decine di giovani si sono riuniti giovedì sera sul piazzale di fronte al Politecnico di Milano per ricordare Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un’auto guidata da un poliziotto fuori servizio mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Porpora nella notte del 6 settembre. “Questa iniziativa nasce, perché a distanza di quasi due settimane vogliamo far vedere a tutti che siamo ancora qua, siamo ancora in tantissimi e non lasceremo che questa cosa si vada a spendere con il tempo”, ha spiegato Benedetta. Tra i presenti anche Dario, amico storico del ragazzo, che si è fatto tatuare sull’avambraccio la scritta ‘Baro’, il soprannome dell’amico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

