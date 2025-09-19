Milano lanterne luminose per ricordare Matteo Barone
Alcune decine di giovani si sono riuniti giovedì sera sul piazzale di fronte al Politecnico di Milano per ricordare Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un’auto guidata da un poliziotto fuori servizio mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Porpora nella notte del 6 settembre. “Questa iniziativa nasce, perché a distanza di quasi due settimane vogliamo far vedere a tutti che siamo ancora qua, siamo ancora in tantissimi e non lasceremo che questa cosa si vada a spendere con il tempo”, ha spiegato Benedetta. Tra i presenti anche Dario, amico storico del ragazzo, che si è fatto tatuare sull’avambraccio la scritta ‘Baro’, il soprannome dell’amico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L’omaggio a Giorgio Armani: lanterne, rose bianche e il ricordo di Milano al suo “Re” della moda
Giorgio Armani, la camera ardente a Milano per lo stilista: le lanterne e le rose bianche, i fiori di Donatella Versace e il ricordo di Gabriele Salvatores
Lanterne, fiori bianchi e lacrime: a Milano l'ultimo saluto ad Armani
Ciao Re Giorgio. Con eleganza, visione e umanità hai vestito il mondo e insegnato che la bellezza è anche sobrietà. Milano ti ha salutato in silenzio, avvolta nel profumo che amavi, tra lanterne e fiori bianchi. Ora riposi nella tua Rivalta, dove tutto è cominciato. - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di lanterne rischiarano la sala buia, un tappeto di luce intorno al feretro, ornato di un mazzo di rose bianche. L'Armani/Teatro di Milano, dove sfilavano le sue creazioni di moda, è diventato il luogo dell'ultimo saluto a Giorgio Armani - X Vai su X
