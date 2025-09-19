Milano incendio in un appartamento in via Forze Armate | morta una donna

Una donna di 59 anni è morta per le conseguenze di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione a Milano. L’incendio è divampato stamani intorno alle 8, al primo piano di uno stabile in via Forze Armate 327. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa. Sono in corso le indagini da parte della polizia per ricostruire quanto accaduto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

