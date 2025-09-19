Milano incendio in un appartamento in via Forze Armate | morta una donna
Una donna di 59 anni è morta per le conseguenze di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione a Milano. L’incendio è divampato stamani intorno alle 8, al primo piano di uno stabile in via Forze Armate 327. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa. Sono in corso le indagini da parte della polizia per ricostruire quanto accaduto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: milano - incendio
Incendio nella Rsa “Casa per coniugi” a Milano: dopo due anni la residenza per anziani è ancora chiusa
Conseguenze dell’incendio nel foggiano: treno Lecce-Milano, sedici ore Intercity partito ieri sera, arrivato a mezzogiorno
Conseguenze dell’incendio nel foggiano: treno Lecce-Milano, sedici ore Intercity partito ieri sera, arrivato a mezzogiorno. Autostrada: riaperto alle 13 il tratto San Severo-Poggio Imperiale verso nord
Incendio nello stabilimento di via Milano a Samarate, vigili del fuoco al lavoro fino a tarda sera. Vai su Facebook
Incendio in un appartamento a Milano una - X Vai su X
Giovanna Modugno è morta in un incendio: bloccata nella casa in fiamme; Incendio a Milano in via Forze Armate, donna morta in ospedale: viveva col marito, ma lui non era in casa; Milano, incendio in un appartamento in via Forze Armate: morta una donna.
Incendio in un appartamento di via Forze Armate a Milano: morta una donna. Gravissimo un cagnolino - 30 di venerdì 19 settembre nell 'appartamento in cui viveva con il marito, nello stabile di via delle ... Scrive msn.com
Milano, incendio in abitazione: muore una donna di 59 anni - Soccorsa in gravi condizioni è deceduta in ospedale per le inalazioni da monossido ... Riporta rainews.it