Milano Fashion&Jewels svela le novità di 660 espositori

A partire da questo fine settimana Milano torna capitale della moda. Da domani, infatti, sale il sipario sull’edizione autunnale di MFJ-Milano Fashion&Jewels, il salone specializzato nel segmento gioiello, accessori e abbigliamento. In scena fino a martedì 23 settembre, 660 espositori di cui 299 esteri, provenienti da 34 paesi e soprattutto da Cina, India, Spagna e Grecia. Nel dettaglio, la partecipazione estera è promossa dal supporto istituzionale, che ha favorito la sinergia con le associazioni locali come Enterpise Greece, Icex e Sebime dalla Spagna e Brazilian Gems and Jewellery Trade Association. 🔗 Leggi su Panorama.it

