milano fashion week settembre 2025 date e calendario delle sfilate

Dal 23 al 29 settembre 2025, Milano torna a vestirsi di luce e di glamour per la settimana più attesa dal fashion system internazionale. La Milano Fashion Week non è mai un semplice appuntamento in calendario: è un vero rito collettivo che accende i riflettori sulla città e sulle passerelle più prestigiose, svelando al mondo le collezioni PrimaveraEstate 2026. Questa edizione sarà diversa da tutte le altre, sospesa tra la commozione per l’ultimo addio a Giorgio Armani e l’entusiasmo per i debutti destinati a cambiare la storia della moda. Un programma fitto di 171 appuntamenti – con 54 sfilate fisiche, 4 digitali, oltre 80 presentazioni e 30 eventi speciali – che rende Milano ancora una volta il cuore pulsante della creatività mondiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

