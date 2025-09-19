Milano decine di persone al corteo ProPal | slogan contro Israele
(LaPresse) Alcune decine di studenti Pro Pal sono partiti in corteo da via Festa del Perdono, sede dell’Università Statale, per raggiungere la prefettura di Milano. Dietro lo striscione con la scritta ‘Free Palestina’ e ‘22 settembre sciopero generale blocchiamo tutto’, i manifestanti hanno attraversato il centro città scandendo slogan contro Israele e il premier Netanyahu. Il corteo è poi arrivato in largo 11 settembre dove si è unito a un presidio formato da alcune centinaia di persone appartenenti a diverse realtà ProPal milanesi, tra cui l’associazione palestinesi in Italia. L’accesso a corso Monforte e alla prefettura è stato sbarrato da transenne e da numerosi agenti in tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
