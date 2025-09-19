Milano-Cortina scoppia il caso | disappunto del Cio per l’assenza del governo alla visita del villaggio olimpico

Scoppia il caso politico tra il Cio e il governo italiano durante il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il Comitato olimpico internazionale, come rivelato dall’agenzia Ansa, ha infatti inviato una lettera a Fondazione Milano-Cortina – da inoltrare al ministero per lo Sport – in cui esprime il “disappunto” per non aver incontrato i vertici governativi, in particolare il dicastero presieduto da Andrea Abodi. Era stata proprio la presidente Kirsty Coventry ad accennare sulla questione dopo la riunione del Comitato Esecutivo: “Non ho conosciuto personalmente nessun membro del governo italiano o del ministero dello Sport”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, scoppia il caso: “disappunto” del Cio per l’assenza del governo alla visita del villaggio olimpico

In questa notizia si parla di: milano - cortina

L’IA sta già cambiando le Olimpiadi. A cominciare dai Giochi di Milano Cortina

Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 (in scena dal 6 al 22 febbraio) saranno, oltre che un grande evento sportivo, anche una grande opportunità per trovare lavoro Vai su Facebook

#Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Ecco come candidarsi - X Vai su X

Milano Cortina, Malagò: “Non confondiamo governi e sport”. Il caso Israele scuote le Olimpiadi; Automobilisti fermi al semaforo in centro a Calolzio: scoppia la lite, volano insulti e... bastonate; Cortina sconosciuta? Esplode la polemica prima delle Olimpiadi.

Alessandri, patron di Technogym: “Cortina nel mondo non è conosciuta”. E scoppia la polemica - Qualcuno ha osato dove non osano nemmeno le aquile e, tra le Tofane, apriti cielo. Secondo milano.repubblica.it