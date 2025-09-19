Milano cercano di consegnare borsone pieni di droga afrodisiaca | arrestati
Milano, 19 settembre 2025 – Beccati a Milano mentre tentavano di consegnare un borsone pieno di Mdpv, ossia metilendiossipirovalerone, la cosiddetta 'droga afrodisiaca', e per questo arrestati. E' accaduto nel pomeriggio di ieri in città. A finire in manette, due cittadini italiani di 32 e 38 anni, accusati, in concorso tra di loro, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lambrate hanno notato i due all'interno di un'auto ferma in via Cavezzali, non lontano da via Padova. Il passeggero 32enne aveva appena consegnato un grande borsone al conducente 38enne, che quindi è sceso dall'autovettura si è diretto verso uno stabile dove ha incontrato un altro uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
