Milano borseggio davanti agli agenti | arrestata cilena

Imolaoggi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruba il portafogli a un passeggero della metro gialla ma lo fa davanti agli agenti in borghese della polizia locale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

milano borseggio davanti agli agenti arrestata cilena

© Imolaoggi.it - Milano, borseggio davanti agli agenti: arrestata cilena

In questa notizia si parla di: milano - borseggio

Rubare è il nostro lavoro. La borseggiatrice seriale colta sul fatto in Centrale; Nasce la Polmetro: agenti nelle stazioni di Roma, Milano e Napoli dopo i servizi di Striscia sui borseggi; Il ladro arrestato dopo un furto in Stazione Centrale a Milano.

Milano, corteo davanti a sede Rai per i giornalisti uccisi a Gaza - (LaPresse) Manifestazione davanti alla sede Rai di Milano, in corso Sempione, per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e sollecitare i media italiani a raccontare la guerra e a parlare dei tanti ... video.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Borseggio Davanti Agli