Milano, 19 settembre 2025 – Si trovano in Largo Cairoli e in piazza San Babila i nuovi negozi ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: due luoghi di incontro per tutti gli appassionati che potranno vivere da vicino il countdown verso i Giochi. Gli spazi, scelti per la loro collocazione strategica, saranno il luogo dove tutti gli appassionati delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi potranno da ora trovare gadget e ricordi unici del grande evento sportivo che tornerà in Italia tra cinque mesi. “Dagli iconici pins fino all'abbigliamento: i punti vendita offriranno una vasta gamma di merchandising ufficiale Milano Cortina 2026 - informa una nota -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, aperti i primi store ufficiali delle Olimpiadi invernali 2026: ecco dove