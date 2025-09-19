Milano aperti i primi store ufficiali delle Olimpiadi invernali 2026 | ecco dove
Milano, 19 settembre 2025 – Si trovano in Largo Cairoli e in piazza San Babila i nuovi negozi ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: due luoghi di incontro per tutti gli appassionati che potranno vivere da vicino il countdown verso i Giochi. Gli spazi, scelti per la loro collocazione strategica, saranno il luogo dove tutti gli appassionati delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi potranno da ora trovare gadget e ricordi unici del grande evento sportivo che tornerà in Italia tra cinque mesi. “Dagli iconici pins fino all'abbigliamento: i punti vendita offriranno una vasta gamma di merchandising ufficiale Milano Cortina 2026 - informa una nota -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - aperti
Corsi sostegno tre anni di servizio: aperti i BANDI delle Università, ecco le scadenze [AGGIORNATO con Cattolica Milano, Cassino, LUM]
Ferragosto 2025, musei civici e mostre aperti a Milano: quali sono e gli orari
Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Ferragosto 2025 a Milano
Il 26 e 27 settembre torna MEETmeTonight promosso dall’Unione Europea per avvicinare la scienza al grande pubblico. Due giorni di attività, incontri, workshop e spettacoli aperti a tutte e tutti, ospitati dall’Università Statale di Milano (via Festa del Perdono 7). Vai su Facebook
I primi official store dei Giochi aperti a Milano; A Milano aperti i primi official store di Milano Cortina 2026; Dreame sbarca in Italia: aperti i primi flagship store a Milano e Bergamo.
A Milano aperti i primi official store di Milano Cortina 2026 - Dopo il successo del temporary shop a Cortina d'Ampezzo, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 inaugura due nuovi punti vendita nel cuore del ... Da tg24.sky.it
Milano Cortina 2026, aperti i primi negozi ufficiali delle Olimpiadi - Sono in Largo Cairoli e in piazza San Babila i nuovi negozi ufficiali di Milano Cortina 2026: due luoghi di incontro per tutti gli appassionati che potranno vivere da vicino il countdown ... Scrive msn.com