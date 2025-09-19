Milano accende i riflettori sulla Omoda 5 SHS-H debutto del nuovo suv full hybrid – FOTO
‹ › 1 5 Omoda 5 shs-h. ‹ › 2 5 Omoda 5 shs-h. ‹ › 3 5 Omoda 5 shs-h. ‹ › 4 5 Omoda 5 shs-h. ‹ › 5 5 Omoda 5 shs-h. All’ Alcatraz di Milano è andata in scena una serata che sembrava un concerto, e invece sul palco c’erano auto: la Super Hybrid Night di Omoda & Jaecoo. Il marchio cinese, appartenente al Gruppo Chery, è ormai sempre più presente sul nostro mercato e ha scelto uno dei templi della musica milanese per raccontare la sua visione del futuro, fatta di tecnologia e design. Un evento dal sapore glamour, con luci, suoni e scenografia in grande stile, ma dietro le quinte l’attenzione era tutta per un acronimo: SHS, Super Hybrid System, la piattaforma che promette di andare oltre l’ibrido tradizionale e rappresenta un brand di mobilità all’interno della gamma di Omoda & Jaecoo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - accende
Rinascente accende la fiamma olimpica e diventa sponsor delle Olimpiadi Milano - Cortina
Zielinski accende Juve Inter: «Partita difficilissima ma siamo carichi per portare i tre punti a Milano!»
Godai Fest accende Milano: un weekend di musica, installazioni e performance
Università, si accende la protesta Pro Pal: blitz e scontri a Pisa, Milano e Padova. Bloccato il corso di un docente israeliano a Torino per avere difeso Idf Vai su Facebook
Dal bambino obeso all’adulto a rischio: Milano Heart Week accende i riflettori sulla prevenzione cardiovascolare - X Vai su X
La Super Hybrid Night accende i riflettori su Omoda & Jaecoo.
La Super Hybrid Night accende i riflettori su Omoda & Jaecoo - Il palco e la platea dell'Alcatraz di Milano si sono accesi giovedì sera per la Super Hybrid Night, ovvero l'evento con cui Omoda & Jaecoo ha svelato al pubblico italiano l'ecosistema Shs (Super Hybri ... Secondo ansa.it
Milano accende i riflettori sulla Omoda 5 SHS-H, debutto del nuovo suv full hybrid – FOTO - La Fondazione Jannik Sinner celebra il lancio a Milano, 'il progetto è finalmente vivo" Milano, 19 set. Lo riporta ilfattoquotidiano.it