All' Alcatraz di Milano è andata in scena una serata che sembrava un concerto, e invece sul palco c'erano auto: la Super Hybrid Night di Omoda & Jaecoo. Il marchio cinese, appartenente al Gruppo Chery, è ormai sempre più presente sul nostro mercato e ha scelto uno dei templi della musica milanese per raccontare la sua visione del futuro, fatta di tecnologia e design. Un evento dal sapore glamour, con luci, suoni e scenografia in grande stile, ma dietro le quinte l'attenzione era tutta per un acronimo: SHS, Super Hybrid System, la piattaforma che promette di andare oltre l'ibrido tradizionale e rappresenta un brand di mobilità all'interno della gamma di Omoda & Jaecoo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano accende i riflettori sulla Omoda 5 SHS-H, debutto del nuovo suv full hybrid – FOTO