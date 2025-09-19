Milan quando rientrano Maignan e Leao

A caccia della terza vittoria consecutiva. Il Milan, dopo le affermazioni con Lecce e Bologna, che hanno permesso ai rossoneri di lasciarsi alle spalle il clamoroso ko interno al debutto con la Cremonese, andrà a caccia di altri tre punti nella gara di Udine, in programma sabato 20 settembre alle. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: milan - rientrano

Attacco con tanti dubbi per Massimiliano Allegri in vista di #MilanBologna: #Leao non ha ancora recuperato e verrà valutato nei prossimi giorni, #Nkunku non ha i 90 minuti ancora nelle gambe, mentre Gimenez e Pulisic rientrano solo domani perchè impegna Vai su Facebook

Palo Milan al 24'! Estupinan riceve, rientra sul destro e calcia: tiro che scheggia il palo ed esce #MilanBologna 0?0? #MPLive - X Vai su X

Milan, quando rientrano Maignan e Leao; Parte la nuova stagione del Milan: Leao e Maignan i senatori, rivelati i 2 sotto esame e i giocatori in uscita; Perché Gimenez non gioca Milan-Arsenal: infortunio o scelta tecnica? Non è stato nemmeno convocato per la tournée.

Infortunati Milan | Leao, Maignan e Pavlovic: le ultime verso l’Udinese - Aggiornamenti sulle condizioni di Leao, Maignan e Pavlovic: cosa filtra sulla loro presenza in Udinese- Come scrive fantamaster.it

Milan, Leao e Maignan ancora ko: nuovo forfait per Udine? Le condizioni - Momenti già difficili per Max Allegri, alle prese con infortuni pesanti già ad inizio campionato. Segnala sportpaper.it