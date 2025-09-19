Milan Pellegatti | La strategia sui rinnovi I primi Pulisic e Saelemaekers?

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, parla dei possibili rinnovi di Saelemaekers e Pulisic con il Diavolo. Gli ultimi dettagli da YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “La strategia sui rinnovi”. I primi Pulisic e Saelemaekers?

In questa notizia si parla di: milan - pellegatti

Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Milan, Pellegatti: “Attenzione a Djimsiti. Gyokeres? Ecco cosa mi risulta”

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Per la fascia mi segnalano …”

Fu il momento più basso della carriera di Carlo Pellegatti per stessa ammissione del giornalista. Quelle offese che rivolse ad Antonio Conte in diretta tv dopo Milan-Juventus lo hanno segnato - facebook.com Vai su Facebook

#milan, #Pellegatti: "#Allegri? Abbiamo buttato sei mesi. Ho chiesto ad #Ancelotti ..." #SempreMilan #MilanBologna - X Vai su X

Milan, Pellegatti: “La strategia sui rinnovi”. I primi Pulisic e Saelemaekers?; Pellegatti sul nuovo allenatore: “È già tardissimo! Vi dico qual è il problema; Principi rigidi..che guaio! 22 milioni e le commissioni. Le intenzioni fallite di Cardinale. Il Milan....

Milan, accordo per i rinnovi di Reijnders e Maignan: tutti i dettagli - Il Milan festeggia i suoi 125 anni non come avrebbe voluto, con il deludente pareggio casalingo contro il Genoa e la contestazione dei tifosi, partita a San Siro e proseguita anche all'evento privato ... Riporta calciomercato.com

Milan: dopo Gattuso, tre rinnovi in cantiere - Secondo Tuttosport, oltre alla situazione di Gattuso il Milan spera di definire nelle prossime settimane il futuro di Alessio Romagnoli, Patrick Cutrone e Suso. calciomercato.com scrive