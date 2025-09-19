Milan Pellegatti | C’è preoccupazione per Camarda Ho un dubbio

Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, parla di Francesco Camarda, attaccante rossonero in prestito al Lecce. Ecco la preoccupazione del giornalista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “C’è preoccupazione per Camarda. Ho un dubbio”

In questa notizia si parla di: milan - pellegatti

Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Milan, Pellegatti: “Attenzione a Djimsiti. Gyokeres? Ecco cosa mi risulta”

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Per la fascia mi segnalano …”

#Milan, #Pellegatti: "La strategia sui rinnovi". I primi #Pulisic e #Saelemaekers? #SempreMilan - X Vai su X

Fu il momento più basso della carriera di Carlo Pellegatti per stessa ammissione del giornalista. Quelle offese che rivolse ad Antonio Conte in diretta tv dopo Milan-Juventus lo hanno segnato - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Pellegatti non fa sconti alla società: “Un errore della dirigenza”, poi una verità che spiazza tutti - Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifosi del Milan, ha mosso prima una critica alla società in sede di mercato, poi ha svelato una verità. Secondo notiziemilan.it

Il Milan supera il Bari in Coppa Italia ma perde Leao. 2-0 a San Siro, gol e highlights - Il Milan vince e convince all'esordio in Coppa Italia contro il Bari: apre le marcature Rafa Leao, le chiude Christian Pulisic. Lo riporta tuttomercatoweb.com