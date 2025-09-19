Milan Pellegatti | C’è preoccupazione per Camarda Ho un dubbio

Pianetamilan.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, parla di Francesco Camarda, attaccante rossonero in prestito al Lecce. Ecco la preoccupazione del giornalista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pellegatti c8217232 preoccupazione per camarda ho un dubbio

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “C’è preoccupazione per Camarda. Ho un dubbio”

In questa notizia si parla di: milan - pellegatti

Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Milan, Pellegatti: “Attenzione a Djimsiti. Gyokeres? Ecco cosa mi risulta”

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Per la fascia mi segnalano …”

milan pellegatti c8217232 preoccupazioneMilan, Pellegatti non fa sconti alla società: “Un errore della dirigenza”, poi una verità che spiazza tutti - Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifosi del Milan, ha mosso prima una critica alla società in sede di mercato, poi ha svelato una verità. Secondo notiziemilan.it

Il Milan supera il Bari in Coppa Italia ma perde Leao. 2-0 a San Siro, gol e highlights - Il Milan vince e convince all'esordio in Coppa Italia contro il Bari: apre le marcature Rafa Leao, le chiude Christian Pulisic. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Pellegatti C8217232 Preoccupazione