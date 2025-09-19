Milan Pastore | Loftus-Cheek è utile per una partita come quella di Udine
Verso Udinese-Milan, Giuseppe Pastore ha analizzato l'utilità di Loftus-Cheek a 'L'ascia raddoppia', programma di Cronache di Spogliatoio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - pastore
