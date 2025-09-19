Milan Nkunku | test positivi a Milanello Un vantaggio su Gimenez

Pianetamilan.it | 19 set 2025

Milan, Nkunku sta salendo di condizione e potrebbe vedere sempre più minuti con l'andare avanti delle partite. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

