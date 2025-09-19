Milan Modric immortale Il preparatore | La differenza la fa …

Milan, quali potrebbero essere i veri segreti di Luka Modric? Ne parla chi lo conosce davvero: Antonio Pintus del Real Madrid. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Modric vola a 40 anni. Pintus: "Non mi sorprende, la mentalità fa la differenza" - Contro il Bologna, nell'ultima giornata di Serie A, è arrivato il primo goal con la maglia del Milan, ma in generale il croato ha dato ... Si legge su msn.com

Pintus: “Modric ha una mentalità che lo spinge a non accontentarsi” - Lo storico preparatore del Real Madrid Antonio Pintus svela i segreti della longevità di Luka Modric: mentalità, dedizione e professionalità. msn.com scrive

