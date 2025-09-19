Milan Modric farà vincere lo Scudetto ad Allegri? La risposta di Ambrosini

Modric ha già preso in mano le chiavi del Milan. Trascinerà la squadra di Allegri verso lo Scudetto? Il parere di Massimo Ambrosini, il quale ne ha parlato a 'Elastici', programma di Cronache di Spogliatoio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric farà vincere lo Scudetto ad Allegri? La risposta di Ambrosini

In questa notizia si parla di: milan - modric

Prende più di Modric, ma non è neanche convocato: il Milan scarica la sua ex stella

Il Milan Fanta a Luka Modric

Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba

#Milan, Modric vola a 40 anni. Pintus: "Non mi sorprende, la mentalità fa la differenza" https://calciomercato.com/liste/milan-modric-vola-a-40-anni-pintus-non-mi-sorprende-la-mentalita-fa-la-differenza/blt5950577418221d3a… - X Vai su X

#Milan, #Galliani spegne i sogni dei tifosi: “Nessun ritorno”. Su #Modric … Vai su Facebook

Modric, la notizia che esalta i tifosi del Milan: sul suo arrivo in rossonero! - Modric e il retroscena raccontato da Fabrizio Romano: cosa c’è dietro al suo arrivo al Milan in questa sessione di mercato L’amore per la maglia e la voglia di affrontare una nuova sfida hanno spinto ... Come scrive milannews24.com

Con Modric il Milan si è vendicato della finale persa in Coppa Italia, è il croato a guidare la sua squadra (Marca) - Luka Modric ha segnato il gol vittoria del Milan contro il Bologna. ilnapolista.it scrive