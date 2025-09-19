Il futuro di Mike Maignan al Milan resta un mistero: scatta il valzer dei portieri in Serie A che coinvolge anche Inter e Napoli Il calciomercato si è concluso da poche settimane, eppure le big di Serie A stanno già pensando a come organizzarsi per il futuro, soprattutto per i ruoli più delicati. Tra questi c’è sicuramente quello del portiere e diverse squadre hanno necessità di trovare un nuovo numero uno titolare per la prossima stagione. E anche il Milan è tra queste. I rossoneri vivono un momento molto delicato per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan. Il francese è rimasto la scorsa estate nonostante il pressing del Chelsea, che però ha presentato un’offerta insufficiente per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, Maignan via a zero: valzer dei portieri in Serie A