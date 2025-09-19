Milan Gimenez è nella stessa situazione di De Ketelaere qualche anno fa?

A 'Elastici', trasmissione di Cronache di Spogliatoio, è stata paragonata la situazione di Gimenez a quella di De Ketelaere al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gimenez è nella stessa situazione di De Ketelaere qualche anno fa?

Milan, la rivelazione di Gimenez: lo ha detto davvero, adesso cambia tutto

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

Milan, Gimenez deve ritrovare serenità, fiducia e anche... un po' di fortuna

#Milan, #Gimenez rischia il posto: occhio allo scalpitante #Nkunku

Gimenez gol e magie col Messico, adesso il Bebote deve prendersi anche il Milan: il Bologna gli porta fortuna - Ha segnato un gol capolavoro col suo Messico, e ora non vede l'ora di dimostrare tutto il proprio valore anche in rossonero. Secondo milannews.it

Gimenez, partenza super "anti Boniface" per tenersi il Milan - D’altra parte l’intelligenza di Santiago Gimenez spicca anche da riflessioni come queste: "Ora ricomincio da zero. Si legge su gazzetta.it