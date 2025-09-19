Milan Galliani può tornare | ci sarebbero già i documenti pronti

Presto dovrebbe essere il closing finale per la cessione del Monza. Da quel momento in poi, Galliani sarebbe libero di tornare al Milan. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Galliani e la passione per Lautaro: “Come Pippo Inzaghi. Due grandi colpi del Milan” | ESCLUSIVO

Galliani su Braida: “Lui vedeva i giocatori da Milan. Ecco il retroscena su Shevchenko”

Galliani tra Monza e Milan: “Tare e Allegri coppia giusta, non hanno bisogno di me”

milan galliani pu242 tornareMilan, Galliani esce allo scoperto sul ritorno tra i rossoneri: il retroscena - L’ex dirigente del Milan Galliani ha escluso di aver incontrato i dirigenti rossoneri a San Siro in occasione della gara col Bologna: “Sono solo un tifoso”. Lo riporta sport.virgilio.it

milan galliani pu242 tornareMoretto: "Anche oggi l'orientamento è che Galliani possa tornare al Milan" - Il mondo Milan è in attesa di sapere se Adriano Galliani tornerà o meno a rappresentare i colori rossoneri. Lo riporta milannews.it

