Milan-Bologna Ravezzani | Colpevole intrusione di Fabbri Dà giudizio
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato gli audio del Var Fabbri durante Milan-Bologna e l'episodio con Nkunku e Lucumi. Ecco la sua analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - bologna
Bologna scatenato: dopo Immobile e Bernardeschi, arriva l’attaccante del Milan!
Bologna-Milan 2-1 | Punti salienti | VINCITORE NDOYE SEALS BOLOGNA CONSIGLIO | Serie A 2024/25
Pronostico Milan-Bologna: accadrà per la quarta volta consecutiva
In pratica, ascoltando l’audio di Dazn, emerge che Var e aVar di Milan-Bologna, Fabbri e Paterna, vedono e rivedono contatto Lukumi-Nkunku, ma non rilevano fallo: dato che escludo da sempre malafede, resta che non sappiano le regole. E quindi vanno dis - X Vai su X
Allegri squalificato, la decisione del giudice sportivo dopo le proteste in Milan-Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Bologna, Ravezzani: “Colpevole intrusione di Fabbri. Dà giudizio”; Milan-Bologna: l’AIA ammette l’errore, Fabbri sarà sospeso al Var; Disastro Milan, Sarri al posto di Conceicao: svela tutto.
Milan Bologna, che attacco a Fabbri: pesante critica al VAR – Avete letto? - Questo il post su X Il dibattito sull’utilizzo del VAR e sull’arbitraggio in Serie A continua ad infiamma ... Si legge su milannews24.com
Milan-Bologna, l’incredibile errore di Marcenaro e Fabbri: interviene Gravina, cosa succede - Bologna non passa inosservato: pronto ad intervenire Gravina, ecco cosa succederà ... Lo riporta milanlive.it