Mike Waltz nominato ambasciatore Usa all’Onu | via libera del Senato

Lettera43.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo otto mesi di vuoto diplomatico, il Senato statunitense ha approvato la nomina di Mike Waltz come ambasciatore alle Nazioni Unite con 47 voti favorevoli e 43 contrari, a pochi giorni dall’apertura dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. Waltz, fino a maggio consigliere per la Sicurezza nazionale, era stato scelto da Donald Trump per sostituire il rappresentante Usa al Palazzo di Vetro: una decisione resa ufficiale con un post su Truth e accompagnata dalla nomina ad interim di Marco Rubio alla Sicurezza. La conferma è arrivata dopo lo scandalo Signalgate, esploso quando Waltz aveva inserito per errore il direttore dell’ Atlantic, Jeffrey Goldberg, in una chat riservata riguardante piani di attacco agli Houthi in Yemen. 🔗 Leggi su Lettera43.it

