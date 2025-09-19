Mike Waltz nominato ambasciatore Usa all’Onu | via libera del Senato
Dopo otto mesi di vuoto diplomatico, il Senato statunitense ha approvato la nomina di Mike Waltz come ambasciatore alle Nazioni Unite con 47 voti favorevoli e 43 contrari, a pochi giorni dall’apertura dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. Waltz, fino a maggio consigliere per la Sicurezza nazionale, era stato scelto da Donald Trump per sostituire il rappresentante Usa al Palazzo di Vetro: una decisione resa ufficiale con un post su Truth e accompagnata dalla nomina ad interim di Marco Rubio alla Sicurezza. La conferma è arrivata dopo lo scandalo Signalgate, esploso quando Waltz aveva inserito per errore il direttore dell’ Atlantic, Jeffrey Goldberg, in una chat riservata riguardante piani di attacco agli Houthi in Yemen. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: mike - waltz
NEWS - Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu https://ift.tt/KFPeY6V - X Vai su X
Trump: Waltz ambasciatore Usa all'Onu, Rubio al suo posto ad interim; Donald Trump ha rimosso il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz; Waltz lascia il posto da consigliere per la Sicurezza nazionale dopo lo scandalo del chatgate. Trump lo nomina ambasciatore Usa presso l'Onu.
Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu - Dopo mesi di rinvii, il Senato ha confermato Mike Waltz come prossimo ambasciatore americano all'Onu. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it