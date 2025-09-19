Migliori esibizioni musicali di Jimmy Kimmel Live durante la pausa
l’impatto delle recenti decisioni sulla scena dei programmi serali. Il mondo dei media ha assistito a un importante cambiamento questa settimana con l’annuncio della sospensione temporanea del noto programma televisivo Jimmy Kimmel Live!. La decisione di mettere in pausa lo show, definita come “sospensione indefinita”, è stata motivata da una controversia molto discussa che ha attirato l’attenzione pubblica e dei media. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che la considerano più grave rispetto alla cancellazione di altri show di punta, mentre altri hanno invocato boicottaggi contro la casa produttrice, Disney. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: migliori - esibizioni
Maresca promette migliori esibizioni del Chelsea dopo stallo con Crystal Palace
Un best of delle migliori esibizioni del Blasco durante i 7 concerti a San Siro nel 2024
Una serata per rivedere le migliori esibizioni dello show musicale e riascoltare ancora una volta i tormentoni dell'estate
L’ultima giornata di Bailando ai Gigli è stata un concentrato di talento, ritmo, energia e tantissima musica! Le migliori scuole da tutta la Toscana si sono esibite sul nostro palco con esibizioni che hanno lasciato tutti senza parole! #gigliamo bailachetipassa Vai su Facebook
Italbasket, Fontecchio e i suoi “fratelli”: le 10 migliori performance individuali All-Time degli Azzurri - X Vai su X
Lewis Capaldi, da Jimmy Fallon canta il nuovo singolo Survive. VIDEO; Musica e politica nella notte dei Grammy, gli Oscar della musica - I premi principali; Magia, energia e musica a Pompei: il sassofono di Jimmy Sax conquista l’Anfiteatro.
Cosa è successo quest’anno al festival di Glastonbury - Per tre giorni, da venerdì a ieri, ha monopolizzato l’attenzione dei media britannici e più in generale dell’Europa intera, confermandosi ancora una volta come il Coachella del Vecchio Continente. Da rockol.it
MTV VMAs 2025: nomination, esibizioni e come guardarli dall’Italia - Attesi sul palco Lady Gaga, Yungblud, Doja Cat, Tate McRae, Post Malone, Mariah Carey e Sabrina Carpen ... rollingstone.it scrive