Mig russi violano l’Estonia decollano gli F-35 italiani Tallin | Incursione brutale senza precedenti

Roma, 19 settembre 2025 – La Nato ha fatto decollare F-35 italiani per intercettare tre Mig-31 russi sul cielo dell’Estonia. Lo rende noto la testata ‘Politico’. Secondo le informazioni raccolte, i caccia del Cremlino, capaci di trasportare i missili ipersonici Kinzhal, hanno attraversato il territorio estone per 12 minuti (e 5 miglia nautiche), con i trasponder spenti e, ovviamente, senza nessuna autorizzazione, dirigendosi verso la capitale Tallin. Per il governo estone si tratta di un’ “incursione brutale senza precedenti”. Sale ancora la tensione dunque sul fianco est della Nato, dopo lo sconfinamento di droni russi in Polonia e Romania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

