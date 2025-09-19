Mig russi invadono spazio aereo dell’Estonia | respinti da F-35 italiani inviati dalla Nato
Grave violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di 3 jet militari russi. Il governo di Tallin denuncia che tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello suo spazio aereo senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo. Intercettati da F-35 italiani - Tre caccia russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia oggi 19 settembre. Secondo cn24tv.it
Mig russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia, caccia italiani Nato in volo per intercettarli - La violazione dello spazio aereo è avvenuta sopra il golfo di Finlandia per quasi 12 minuti con i transponder spenti. Da milanofinanza.it