Grave violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di 3 jet militari russi. Il governo di Tallin denuncia che tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello suo spazio aereo senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mig russi invadono spazio aereo dell’Estonia: respinti da F-35 italiani inviati dalla Nato