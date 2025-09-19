Tre caccia russi MiG-31 hanno violato lo spazio aereo estone venerdì, rimanendo sopra il Golfo di Finlandia per 12 minuti, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri estone. Questo incidente, definito “sfacciato” e “senza precedenti” dal ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna, rappresenta l’ennesima provocazione di Mosca e ha innescato una risposta immediata da parte della NATO e dell’Unione Europea. Sono stati gli F-35 italiani, di stanza in Estonia per una missione di polizia aerea sul Mar Baltico, a intercettarli. L’incidente segue altre recenti violazioni dello spazio aereo di paesi NATO da parte di droni russi, tra cui Polonia e Romania all’inizio del mese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - MiG russi intercettati sull’Estonia: cosa sono gli F-35, i caccia italiani che proteggono i cieli d’Europa?