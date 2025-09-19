Microsoft Flight Simulator 2024 | possibile debutto su PlayStation 5 entro novembre
Un nuovo report pubblicato dal portale polacco PPE riaccende le speranze dei fan: secondo fonti vicine a Graczdari, il celebre simulatore di volo di casa Microsoft sarebbe pronto a fare il suo debutto anche su PlayStation 5 entro novembre 2025. Microsoft Flight Simulator – Gamerbrain.net La progressiva fine delle esclusive. L’indiscrezione confermerebbe quanto già anticipato dall’insider NateTheHate, che nei mesi scorsi aveva parlato di un possibile lancio del titolo su console Sony nel corso del 2025. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un’ulteriore dimostrazione della progressiva dissoluzione delle esclusive tra Xbox e PlayStation, una dinamica già osservata con titoli di grande richiamo come Helldivers 2 e Forza Horizon 5, arrivati sulle piattaforme concorrenti con ottimi risultati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
