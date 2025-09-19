MICAM 2025 Mezzo secolo di storia calzaturiera
MICAM, evento leader della calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile, ha celebrato 50 anni di storia con la sua centesima edizione, andata in scena a Fieramilano Rho dal 7 al 9 settembre. Mezzo secolo fatto di know-how, innovazione, Made in Italy e vision internazionale che hanno reso il salone calzaturiero un evento globale. La manifestazione è diventata un vero e proprio punto di riferimento, non solo per le piccole e medie imprese tricolori, che rappresentano il vero substrato economico e produttivo dell’Europa, ma anche per i marchi internazionali. MICAM, evento leader globale della calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile, rappresenta la storia di un’eccellenza italiana fondata su un connubio unico tra l’arte del saper fare e una passione autentica, guidato da un’innovazione costante e da una continua ricerca di stili e tendenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
