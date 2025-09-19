Mia Martini rivive | l’inedito Vivo celebra i suoi 78 anni

Settantotto candeline ideali e una voce che continua a graffiare l'anima: domani la musica italiana riscopre Mia Martini con un dono prezioso, Vivo, brano inedito che anticipa l'album Tarab. Un omaggio che illumina il trentesimo anniversario della sua scomparsa e riporta in primo piano una grande artista mai dimenticata. La rinascita di una voce eterna.

Mia Martini rivive in un inedito del 1977. Il 20 settembre Mimì avrebbe compiuto 78 anni e, per celebrare la sua eredità artistica, da venerdì 19 settembre arriva in radio “Vivo”, un brano mai pubblicato prima, oggi incluso in “TARAB” (Nar International/Warner Vai su Facebook

