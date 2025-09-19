Mia Martini rivive | l’inedito Vivo celebra i suoi 78 anni

Settantotto candeline ideali e una voce che continua a graffiare l’anima: domani la musica italiana riscopre Mia Martini con un dono prezioso, Vivo, brano inedito che anticipa l’album Tarab. Un omaggio che illumina il trentesimo anniversario della sua scomparsa e riporta in primo piano una grande artista mai dimenticata. La rinascita di una voce eterna . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

È uscito a sorpresa un inedito di Mia Martini, struggente - «Mi pare che le sue canzoni a proposito del ruolo della donna abbiano sempre come tema quello della donna non sospirosa che dice "amore mio, perché te ne sei andato? Da rockol.it

